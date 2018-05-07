Крупномасштабной акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Таджикистане не будет.

В этом году в Таджикистане георгиевские ленточки ко Дню Победы будут раздавать в ограниченном количестве. В основном, их по коллективной заявке получают учебные заведения, сообщили в Россотрудничестве в Душанбе.

Индивидуально желающие могут приобрести ленточки, обратившись напрямую в Россотрудничество.

Между тем, в разных городах Таджикистана через русские общины, ветеранские организации и учебные заведения уже раздаются Георгиевские ленты.

Например, активисты русской общины Турсунзаде сообщили, что они получили ленты в небольшом количестве и сейчас занимаются их раздачей. Совет ветеранов афганской войны этого города еще не получил ленты, но сказали, что примут активное участие в праздновании Дня победы.

А что же с "Бессмертным полком"?

Между тем, в соцсетях люди из разных регионов Таджикистана изъявляют желание принять участие в акции «Бессмертный полк».

В настоящий момент реакция властей на проведение акции «Бессмертный полк» пока неизвестна. Ветераны войны и труда обратились к властям за разрешением для проведения этого марша. Но пока ответа не получили.

В прошлом году в Таджикистане, несмотря на то, что официального разрешения на проведение марша не было, он все же состоялся.

Запрет марша в прошлом году власти Таджикистан объяснили тем, что акции "Бессмертный полк" не было в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в республике.

Также это связывали с тем, что «война в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, а помимо этого, исламские традиции запрещают выходить на улицу с портретами погибших».

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 345 ветеранов Великой Отечественной войны.

Президент Таджикистана поручил властям на местах оказать материальную помощь ветеранам и поздравить их. Каждому участнику Великой Отечественной войны от имени президента Таджикистана выделили по 1500 сомони.

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