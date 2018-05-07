Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента Российской Федерации.

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации Владимира Путина, он четвертый раз вступил в должность президента России. Трансляцию церемонии вел Первый канал.

Путин в четвертый раз стал президентом. Если смотреть только на гифки Медузы, инаугурация покажется не такой уж и скучной.

Сначала в зал пришел не Путин, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а за ней — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Перед Матвиенко открывают дверь, а потом сразу закрывают - чтобы потом красиво открыть перед Володиным. Потом то же самое повторится с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным.

На инаугурацию Путин отправился из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля, он доехал до БКД на российском лимузине «Кортеж», пишет Lenta.ru. Президент впервые сел в этот автомобиль.

Принятие присяги прошло в Андреевском зале БКД. «Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — зачитал Путин текст присяги.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс».

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

Дмитрий Медведев Фото ТВ Центр

Через несколько часов после инаугурации президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, депутаты рассмотрят кандидатуру Медведева на заседании 8 мая.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего шестилетнего срока Путина на посту президента.

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