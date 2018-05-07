Таджикистан, согласно индексу вестернизации среди постсоветстких стран, назван наименее прозападной страной.

Соответствующее исследование «Индекс вестернизации 2018» провела и опубликовала американская организация «Стратегический центр политических и дипломатических решений» (StrategEast).

Таджикистан попал в категорию «крепких орешков». Исследователи считают, что страна не заинтересована в вестернизации.

Проанализировав ситуацию в 14 постсоветских странах (кроме России), создатели Индекса вестернизации разделили исследуемые страны на четыре группы.

В группу «Подлинные прозападники» вошли три страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - которые безоговорочно приняли западную политическую модель. Они разделяют безусловную поддержку многопартийности, либерализма, демократии и рассматриваются как стабильные, устойчивые демократии. Эти страны также полностью интегрированы в ключевые западные институты — ЕС и НАТО.

Во вторую группу - Прозападный «фасад» - вошли Украина, Грузия и Молдова. Эти страны заявляют о своей политической ориентации на западную модель развития, однако избирательно подходят к реформам, выбирая только те, что формально приближают их к западным демократическим стандартам.

«Балансирующими» прагматиками в Индексе названы Армения, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан. По мнению исследователей, эти страны стремятся получить максимальные экономические и политические выгоды, балансируя между Западом и Россией. «Многовекторная» политика этих стран не обязательно означает, что там развита демократия. Напротив, в большинстве случаев эти страны управляются режимами, которые стремятся укрепить свою власть, часто - в ущерб демократии.

Фото StrategEast

В категорию «крепких орешков» - то есть в четвертую группу «Страны-крепости» - попали две страны: Туркменистан и Таджикистан. Исследователи считают, что эти страны, в основном, закрыты для внешнего мира и не заинтересованы в вестернизации. Да и российскому влиянию они не особенно сильно подвержены.

Вестернизация - процесс социальных изменений, когда страны принимают западные модели политического развития, правового функционирования, экономических отношений, культурного дискурса и образа жизни.

Индекс основан на ряде элементов и контрольных показателях, которые оценивают принятие и осуществление западной модели на основе пяти ключевых областей: политическая вестернизация, экономическая, юридическая, язык и культурная вестернизация, вестернизация образа жизни.

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