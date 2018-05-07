Более 210 участников до 18 лет из 36 стран принимают участие в Международном турнире Tajikistan Open в Душанбе, который проходит на летних теннисных кортах ГУП "Таджикская железная дорога".

Соревнования пройдут среди юношей и девушек. Согласно международному рейтингу, некоторые участники прошли в основной раунд, другие будут бороться в квалификационных состязаниях за выход в основной этап. Предварительные игры начались 5 мая.

Турнир Tajiristan Open завершится 11 мая, вслед за ним с 12 по 18 мая начнутся соревнования за Кубок Федерации - Fed Cup - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

«Оба турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки», - отметил генеральный секретарь ФТТ Мирхусейн Яхъяев.

Соревнования Tajikistan Open для юниоров на летних теннисных кортах ТЖД. Фото Asia-Plus

По его словам, участники из зарубежных стран зарегистрировались в режиме онлайн по интернету.

«Нам удалось пригласить большое количество стран, - говорит президент национальной федерации тенниса Шохин Саидов. – Это не только помогает развитию тенниса в Таджикистане, но и в увеличении потока туристов в страну».

Он поблагодарил Комитет по делам молодежи и спорта, ТЖД, отель «Серена», спорткомплекс «Точварз» и другие организации, которые помогли организовать этот международный турнир.

«Благодаря турниру набран состав сборной Республики Таджикистан по теннису», - отметил Саидов.

Отметим, что оба турнира проводятся в Таджикистане во второй раз. По сравнению с прошлогодними соревнованиями, в этом году количество участников значительно больше.

«Постепенно, в будущем, можно проводить турниры в более высоком статусе, но мы остановились на 5-й категории, чтобы в турнире могли участвовать как можно больше теннисистов из Таджикистана. Дело в том, что рейтинг наших игроков пока низкий», - отметил Мирхусейн Яхъяев.

Соревнования обслуживают международные судьи – Дмитрий Савчук из Узбекистана и Руслан Чолпонкулов из Казахстана. Дмитрий Савчук уже второй год обслуживает душанбинские теннисные турниры.

«У Душанбе есть прекрасные возможности принять и еще раз удивить мировое теннисное сообщество. И это очень хорошо для спортсменов Таджикистана, потому что им больше не нужно выезжать за пределы страны, чтобы тренироваться. То, что делает Федерация тенниса Таджикистана, вызывает только положительные чувства и слова одобрения», - сказал он в ходе прошлогоднего турнира.

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