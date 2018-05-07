В Киргизии в январе-феврале 2018 года среднемесячная зарплата одного работника составила 14,561 сом ($212). Об этом сообщает Tazabek со ссылкой на Национальный статистический комитет республики.

Показатель среднемесячной зарплаты по сравнению с первыми двумя месяцами 2017 года увеличился на 6,5%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, возрос на 3%. Эти цифры приведены без учета зарплат сотрудников малых предприятий.

Больше всего за этот период зарплата выросла в строительной сфере — на 22,8%. На втором месте сфера обслуживающей деятельности — на 21,5%. В научной и технической сфере зарплата выросла на 13,8%. В сфере операций с недвижимостью на 12,8%.

В феврале этого года Нацстатком приводил размеры зарплат по регионам, передает ИА "Фергана". Самый высокий уровень средней зарплаты был зафиксирован в столице, Бишкеке - 20 тысяч сомов ($290). Самый низкий — в Ошской и Баткенской областях, где средняя зарплата не превышает 10 тысяч сомов ($145).

У соседей по региону самая высокая средняя зарплата оказалась в Казахстане - 151,482 тенге ($460). В Узбекистане этот показатель равен 1,54 млн сумов ($192). В Таджикистане средняя зарплата составляет 1174 сомони ($133). Туркмения не публикует официальную статистику по зарплатам, однако, по некоторым оценкам, средняя зарплата в частном секторе там составляет $150-180, в бюджетной сфере - $136.

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