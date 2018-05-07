В 2017 году более 2,8 тыс. граждан Кыргызстана в России обратились к представителям Госслужбы миграции из-за того, что им работодатели не выплачивали заработную плату, пишет со ссылкой на зампредседателя Госслужбы миграции Алмазбека Асанбаева АКИpress.



«У нас есть список этих работодателей, мы всегда информируем наших граждан об этих работодателях. Сумма задержки составила 114 млн рублей. На сегодняшний день 54 млн рублей возвращены силами представителей Госслужбы миграции», - сообщил А.Асанбаев.



По его словам, 98% обращений о невыплате денег были из-за отсутствия трудового договора. «Такие компании, не имея договорных обязательств перед работником, не выплачивают заработную плату. Не заключив договора с сотрудниками, они будут вынуждены оплатить штраф, за каждого сотрудника 800 тыс. рублей», - сообщил А.Асанбаев.