Ученые Института астрофизики Академии наук Таджикистана установили, что Священный месяц Рамазан в Таджикистане наступает 17 мая.

Как сообщается на сайте Совета улемов Таджикистана, ученые выявили, что Священный месяц в Таджикистане наступит 17 мая, а закончится 16 июня. Он будет длиться 30 дней в этом году.

«На основании данных Института астрофизики АН РТ, в 29-й день месяца Шаъбон (15 мая по грегорианскому календарю) в 16:48 часов произойдет астрономическое событие – появление нового месяца, однако, по утверждению астрофизиков, наблюдать за этим событием на территории Таджикистана не представляется возможным», - сообщается на сайте Совета улемов.

Однако, муфтий Таджикистана Саидмукарам Абдукодирзода заявляет, что эта дата пока не совсем точна.

«Точная дата наступления месяца Рамазан будет объявлена 14 мая на общем собрании членов Совета улемов, после обсуждения», - сообщил он.

По словам муфтия, 14 мая также будет объявлено о первом таробех-намазе, о сумме закота и той категории людей, которым пост держать не обязательно.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году в Таджикистане он начался 27 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus