Нижняя палата парламента Таджикистана и Палата представителей Королевства Марокко создали Группу дружбы.

«Решение о создании Группы дружбы и сотрудничества между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Палатой представителей Королевства Марокко было принято сегодня, 7 мая, в ходе очередного заседания Совета нижней палаты парламента РТ», - сообщил «АП» пресс-секретарь МН МО РТ Мухаммадато Султонов.

Также принято решение о создании Группы дружбы и сотрудничества между нижней палатой парламента Таджикистана и Национальным Советом (парламент) Словакии

Члены Совета в ходе заседания также обсудили предложенные поправки в закон РТ «О хозяйствовании и биологическом производстве».

Было отмечено, что поправки вносятся в целях устранения существующих в законе противоречий, конкретизации и корректировки терминов и фраз.

Также на заседании Совета были рассмотрены предлагаемые изменения и дополнения в законы РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния», «О птицеводстве».

Все предложенные поправки были одобрены членами Совета нижней палаты парламента.

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