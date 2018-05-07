22 года назад, 6 мая 96-го, в Душанбе средь бела дня были расстреляны два корифея медицинской науки Таджикистана – Юсуф Исхаки и Минходж Гулямов. Этот материал был опубликован 12 лет назад в газете «Азия-Плюс».

По данным Генпрокуратуры, ректор Таджикского медицинского университета Исхаки и проректор по научной работе и международным связям Гулямов «были убиты 6 мая в 16 часов 20 минут неизвестными террористами путем выстрела из пистолета Макарова и причинением многочисленных тяжких телесных повреждений, опасных для жизни»…

6 мая 1996 года

Утро 6 мая началось для Минходжа Гулямова и Юсуфа Исхаки одинаково - они поехали на работу.

- Минходж вышел, как всегда, рано. Некоторое время постоял перед подъездом, ждал служебную машину, но она не приехала, и он пошел сам, - вспоминает его супруга Махбуба Гулямова, - Если не приезжала машина, он всегда шел на троллейбус, сначала ехал на кафедру Медуниверситета (за горсадом, - прим. ред.), а после обеда - уже в сам университет.

- В тот день у отца было такое хорошее настроение. Он даже попросил у мамы новый костюм и туфли. Сказал, весна на дворе, решил приодеться, - говорит сын Ю. Исхаки - Фарух. Весь день он шутил, был в хорошем настроении. Я заходил к нему в первой половине дня. Хотел показать ему автореферат на свою диссертацию. Он так ждал этого… В приемной мне сказали, что отец занят. И я ушел. Около пяти отец по своему обыкновению должен был ехать домой.

Позже о последних минутах жизни ученых семьям Гулямова и Исхаки рассказали очевидцы событий:

- Сотрудники из университета рассказали мне, что после работы мой отец вышел на улицу, он хотел поехать домой на дежурной машине, - говорит дочь М. Гулямова - Насиба, - но кто-то сказал ему, что в машине кончился бензин. Кстати, через пару минут после того, как Исхаки с Гулямовым уехали, дежурная машина подъехала к вузу. Тогда он пошел к остановке, на троллейбус, но кто-то опять остановил его, сказав, что сейчас подъедет машина Исхаки и они смогут вместе поехать домой. Отец вернулся к университету…

Тариэл МГЕЛАДЗЕ, заведующий кафедрой физического воспитания ТГМУ:

- Я был последний, кто видел покойных перед смертью. В тот день около четырех я зашел в приемную. У Юсуфа Баширхановича были посетители. Вдруг ему кто-то позвонил. Он говорил по-таджикски, но я понял, что речь шла о машине. У Минходжа Гулямова болела нога, и Юсуф Баширханович предложил его подвезти. Я вышел из кабинета.

Эркин ШЕРМАТОВ, проректор по воспитательной работе ТГМУ:

- Около четырех часов я вместе с замдеканом зашел в приемную ректора. Но у него были люди. Мы вышли в вестибюль. Там уже стоял Минходж Гулямов. Мы перекинулись несколькими фразами. Иногда Исхаки подвозил меня до дома, ведь мы были соседями. Так было бы и в этот раз. Но я не стал беспокоить ректора, так как видел, что он собирается подвезти Минходжа Гулямовича, и вместе с остальными деканами отправился на остановку...

20 минут

Из университета машина Исхаки выехала в начале пятого, через двадцать минут ученых убили.

- Они выехали из университета, проехали несколько метров в сторону Медгородка, через какое-то время резко набрали скорость и свернули к Ботаническому саду, - говорит Махбуба Гулямова. – Это мне говорили его сотрудники, которые увидели машину Исхаки на дороге. По их словам, они тогда еще подумали: «Почему это наши шефы налево поехали?». Дело в том, что обычно, первого домой отвозили Юсуфа, а потом уже моего мужа. Но Юсуф-то живет в другой стороне, и им нужно было поворачивать направо...

- Когда машина неожиданно повернула, я подумал, что они направились в правительственную больницу к чиновникам высокого ранга или что-то еще, - говорит Т. Мгеладзе.

- Я увидел, что машина поехала не в том направлении. Ну, думаю, на консультацию в правительственную больницу поехали, - вспоминает Э. Шерматов.

И еще одна вещь тогда удивила коллег ученых. Машина ехала на большой скорости и повернула в неположенном месте. Рядом же стоял пост ГАИ, но милиционеры их почему-то не остановили...

Позже выяснилось, что тогда в машине уже сидели убийцы. При выезде из института дорогу ректорской «Волге» перекрыла другая машина. Потом очевидцы заметили, что в «Волге» оказалось уже пятеро человек.

В Минходжа Гулямова, Юсуфа Исхаки и водителя ректора Виктора Худякова стреляли прямо в машине, в тупике улицы «Нижняя Варзобская ГЭС» у дома №10.

- В отца выпустили 8 пуль, а в Минходжа Гулямова - 9, - говорит Фарух Исхаки.

- У отца на левой руке был глубокий порез, я думаю, он хотел открыть дверь и вырваться - говорит Насиба Гулямова.

- Я помню, как раздались несколько громких звуков, как будто откуда-то сверху обрушилась целая куча стеклянных бутылок. Дети побежали туда, и сказали, что там мертвые. Трупов было три: Исхаки, Гулямов и водитель, - рассказала корреспонденту «АП» женщина, которая 10 лет назад одна из первых оказалась на месте убийства. Ее сосед, живущий напротив, отказавшийся представиться, сообщил нам, что Гулямов, сидевший на заднем сиденье, полулежал на земле. Машина была залита кровью.

- Говорят, что убийцы были в костюмах и в очках (кстати, такое же описание позже давали очевидцы и убийцам академика Осими). Отец в тот момент был еще жив. Его сразу же отвезли в клинику, но там он умер. А Минходжа Гулямовича увезли в морг, - говорит Фарух Исхаки.

- После похорон, мы ходили на это место, относили цветы. Там один мальчик сказал нам, что в день убийства утром к ним во двор КТО-ТО приходил. Этот мужчина сказал, что сегодня эта дорога будет закрыта, и по ней нельзя ездить, - вспоминает Махбуба.

Этот кто-то сначала очень постарался, чтобы Минходж и Исхаки сели в одну машину. Возможно, именно этот кто-то предупредил жителей тупика, о том, что дорога будет «перекрыта». Этот кто-то, очевидно, знал, что ученые сегодня уже не вернутся домой…

Их хоронил город

- Когда я приехала в морг за мужем (Горсад, - прим. ред.), там уже собралась огромная толпа, человек пятьсот. А в Медгородке в тот день на митинг собрались тысячи, - рассказывает Махбуба.

Ученых хоронил весь город. Из-за потока людей движение транспорта было остановлено, отдать последнюю дань великим людям съехались люди со всего Таджикистана. Документальный фильм дочери Гулямова – Насибы, отснятый в те дни, наполнен слезами и горем друзей, коллег, родных и простых таджикистанцев.

После похорон к семьям погибших выразить свои соболезнования приезжал президент Эмомали Рахмонов. В первые годы после гибели Исхаки и Гулямова их семьи продолжали принимать соболезнования от известных ученых, бывших учеников и просто друзей, которые приезжали в Душанбе из всех уголков бывшего СССР и зарубежья.

- Нас спрашивали, «кто смог поднять руку на известных ученых, кому они могли помешать?». Но мы не знали ответа на этот вопрос. Не знаем и сейчас, - говорит Махбуба Гулямова.

Убийцы наказаны

Официальное заявление Генпрокуратуры по этому делу прозвучало лишь спустя 7 лет. Тогда первый заместитель генпрокурора Азизмат Имомов сообщил журналистам о раскрытии громких убийств ряда политических и общественных деятелей республики, в том числе и ученых. По итогам расследования выяснилось, что погибшие стали мишенью террористов, желающих сорвать установление мира, подорвать политическую обстановку в стране.

- Следствие по этому делу было приостановлено в связи со смертью обвиняемых, - сообщил корреспонденту «АП» замначальника следственного управления по надзору за следствием в органах прокуратуры Генпрокуратуры Сохиб Сулейманов. – Они были уничтожены во время операции захвата в августе 2002 года. Убийство ученых Гулямова и Исхаки совершили боевики лидера незаконного вооруженного бандформирования Рахмона Гитлера.

- Откуда это стало известно?

- Дело в том, что на месте убийства оказалась наша сотрудница. Она видела убийц и впоследствии их опознала. Кстати, мы нашли и орудие убийства...

За что убили ученых?

Фарух Исхаки:

- Я не знаю, чем мог не угодить кому-то мой отец. Он был так далек от политики. И хотя его частенько звали на разные высокопоставленные должности, он предпочитал науку. А два года назад в частной беседе с одним из сотрудников МВД я узнал, что убийц отца и Минходжа Гулямовича нашли. Но лично я сомневаюсь, что они истинные преступники. Все говорит о том, что убийство было совершено профессионалами. Это была не простая шпана. Поначалу считали, что мишенью для убийц был Гулямов. Он был крупнейшим специалистом-психиатром по наркотикам в Центральной Азии. И вроде бы занимался консультированием родственников высокопоставленных чиновников. Ходили слухи, что это убийство связанно с этим. Но я считаю, что главной мишенью был именно мой отец, так как Минходж Гулямович оказался в автомобиле совершенно случайно. Ведь отец мог и не предложить ему машину…

Махбуба Гулямова:

- Я не знаю, кто бы мог хотеть их смерти и за что. Они никогда не лезли в политику. Мой муж всегда говорил: «Я врач и всегда им останусь». Да, его многие недолюбливали, но лишь за то, что он всегда все говорил в лицо и громко. Он шел против течения. Во время противостояния он ездил по городу на машине с вывешенной белой тряпкой. Он лечил людей. Всех, независимо от политических убеждений. Незадолго до смерти Минходжа и Юсуфа, меня спрашивали: «Почему вы не уезжаете, неужели не боитесь? Ведь ваш муж большой человек, вам опасно здесь жить». Я сказала об этом мужу, но он лишь ответил: «Я же врач, нас никто не будет трогать».

Кровавая цепь убийств

За годы гражданской войны было убито много влиятельных и авторитетных людей, способных внести в общество согласие и стабильность, сформировать властные институты страны. Весной же 1996 года произошла целая цепь кровавых преступлений. Сначала – 29 марта - на пороге корпункта двумя пистолетными выстрелами был убит собственный корреспондент ОРТ в Душанбе 27-летний Виктор Никулин. 6 мая – профессора Исхаки и Гулямов, а, примерно, через 40 дней президент Академии наук Таджикистана Мухаммад Осими. Эти убийства могли взбудоражить народ, подорвать авторитет правительства и страны в целом в глазах международного сообщества. Кто-то очень не хотел восстановления мира на таджикской земле?

Невосполнимая утрата

«После смерти Минходжа Гулямова распалась Школа Гулямовских психиатров. В его кабинете пусто, холодно и как-то не уютно. Вот уже который год, как за длинным письменным столом здесь не собираются по утрам врачи на пятиминутку. Не слышно его громкого, искреннего смеха, неодобрительного замечания допустившему ошибку молодому доктору. А они его любили и продолжают чтить и помнить. Ведь человек не умрет, если дать ему место в своем сердце. Он будет жить, пока его будут помнить. Но мы уже никогда не услышим доброго Гулямовского напутствия, которое он так часто любил повторять: «Главное не падать духом, и все будет хорошо!» (Из книги: «Божий дар профессора Гулямова», автор Насиба Гулямова).

…Юсуфхон Исхаки на посту ректора пробыл 23 года. По словам его родственников, он частенько поговаривал о своем уходе, планировал полностью посвятить себя науке и заняться внуком - Фирдавсом, который должен был вернуться из Америки 13-го мая 1996 года. В день смерти Фирдавс позвонил, но ему ничего не сказали о трагедии. Уже через день он узнал все подробности по CNN.

Недописанным остался учебник профессора «Оториноларингология» на таджикском и русском языках для лечебных факультетов и практикующих врачей, имевший важное научное и практическое значение. Аналогичный учебник по детским болезням считался лучшим в Союзе. Мечтой Исхаки было выпустить пособие по взрослым болезням. Но трагическая гибель прервала это начинание. Кстати, после его смерти было несколько попыток завершить недописанную книгу, но тщетно…

- Гулямов и Исхаки были двумя светочами отечественной медицины, - говорит завкафедрой хирургических болезней ТГМУ академик Негматулло Усманов. - Я хорошо знал обоих, но с Исхаки у нас были практически братские отношения. Они подняли таджикскую медицину до высочайшего уровня. Благодаря им, наш университет снискал мировую известность и признание. В их лице республика и отечественная наука понесли невосполнимую утрату.

Они многое сделали, но еще больше не успели…

Минходж Гулямов был похоронен рядом с могилой матери. Юсуф Исхаки - в Лучобе. На могиле Исхаки стоит мемориальная доска, на могиле Гулямова ее нет.

- Мы бы хотели, чтобы мэрия разрешила нам поставить памятник Минходжу рядом с его другом – Юсуфом. Они должны быть вместе, - говорит Махбуба Гулямова.

… Через год после этой трагедии, в июне 1997 года, в Таджикистан пришел праздник. После долгих переговоров правительство и оппозиция, наконец, подписали Общее Соглашение о мире и национальном согласии. Этот документ стал судьбоносным для всех таджикистанцев, в жизни которых начался новый отсчет времени.

ДОСЬЕ «АП»:

Минходж ГУЛЯМОВ родился 3 сентября 1929 года. Член-корреспондент Академии наук СССР и России, заслуженный врач Таджикской ССР, заслуженный деятель науки РТ, лауреат государственной премии имени Абуали ибни Сино в области науки и техники, президент Ассоциации психиатров республики, эксперт ВОЗ. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Знак почета, Грамотами Верховного Совета СССР и Таджикской ССР. Автор учебников по психиатрии на таджикском (1996) и русском (1993) языках. Воспитал 35 кандидатов и 3 докторов наук.

Юсуф ИСХАКИ родился 21 июля 1932 г. В 1954 году закончил ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Был главным врачом Республиканской больницы №4, проректором по учебной работе ТГМУ, позже ректором. Председатель Совета ректоров республики, народный депутат СССР. Доктор медицинских наук, профессор, член корреспондент РАМН; заслуженный деятель науки РТ, лауреат государственной премии им. Абуали ибни Сино, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и т.д.. Имеет более 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Под его руководством защищено 16 кандидатских и докторских диссертаций.