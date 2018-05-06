В Душанбе состоялось официальное слушание национального доклада Таджикистана в Комитете ООН против пыток.

В столичном комплексе «Душанбе-Плаза» 4 мая состоялась онлайн-трансляция интерактивного диалога правительства Таджикистана в Комитете ООН против пыток о реализации обязательств по реализации Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний.

Делегацию Таджикистана, которая представила доклад, возглавил Генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон. В состав делегации вошли также начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента РТ Абдуджаббор Сатторзода, первый заместитель главы МВД Аламшо Аламшозода, замначальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Илхом Махмудзода, 1-й заместитель министра здравоохранения и соцзащиты Саида Умарзода и в качестве независимого наблюдателя Омбудсмен Зариф Ализода.

Во время интерактивного диалога руководитель государственной делегации Таджикистана Юсуф Рахмон рассказал о результатах работы соответствующих структур и о прогрессе страны в реализации стандартов Конвенции против пыток.

Продвижения есть, но есть и нерешенные проблемы

После доклада генпрокурора представители Комитета ООН против пыток выразили удовлетворение проделанной работой таджикской стороны по итогам прежних рекомендаций. Вместе с тем, со стороны Комитета были отмечены проблемы, которые все еще не нашли своего решения, и по которым официальной делегации Таджикистана были заданы несколько вопросов и сделаны замечания.

В частности, Комитет выразил озабоченность тем, что в республике все еще имеются факты пыток и жестокого, унижающего достоинство обращений и наказаний.

- По докладу делегации Таджикистана у нас появились множество вопросов. Так, например, вызывает сожаление, во многих случаях за факты пыток и жестокого, унижающего достоинство обращений виновные наказываются по другой статье, в частности «за превышение служебных полномочий, - заявила представитель Комитета ООН по пыткам Ф.Гаер.

Много замечаний было сделано и по ситуации доступа задержанных к защите, а также деятельности адвокатов в республике.

- Имеются факты, когда до сих пор задержанные не получают своевременного доступа к адвокату, врачу. После принятия закона об адвокатуре почти 70% действующих адвокатов не прошли аттестацию, что ухудшило и без того сложную ситуацию с доступностью граждан к услугам адвокатов, - отметила представитель Комитета ООН по пыткам.

Независимый центр по защите прав человека: Общественность озабочена пытками в тюрьмах

Общественные организации – члены Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане подготовили свой Совместный доклад в Комитет ООН против пыток о ходе выполнения республикой Конвенции против пыток.

- Документ содержит информацию о законодательной базе и правоприменительной практике, касающейся пыток и других форм жестокого обращения, - рассказала директор республиканской ОО "Независимый центр по защите прав человека" Шоира Давлатова. - В докладе подчеркивается озабоченность гражданского общества в отношении пыток и других видов жестокого обращения в местах лишения свободы (в том числе, в милицейских участках, СИЗО и исправительных учреждениях), а также в других закрытых или полузакрытых учреждениях, и в рядах Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее Коалицией, только в течение первого квартала нынешнего года секретариатом Группы правовой помощи и организациями-членами Коалиции было документировано 16 обращений с жалобами на предполагаемое применение пыток и жестокого обращения, из которых 14 обращений из подразделений МВД и 2 из ГКНБ РТ. Из них 2 обращения поступили со стороны женщин.

- В документе уделяется особое внимание таким уязвимым группам, как женщины, дети, ЛГБТ, беженцы и лица, ищущие убежища, и освещаются проблемы, связанные с расследованием заявлений о применении пыток и других видов жестокого обращения, судебного преследования преступников и доступа жертв к компенсации, - отметили в Центре. - В документе также содержится глава, посвященная положению организаций гражданского общества и активистов, в том числе работающих против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Таджикистан является членом Конвенции с 1995 года. В ноябре 2016 года Таджикистан предоставил в Комитет против пыток третий периодический доклад о ходе выполнения Конвенции. Официальное слушание национального доклада в Комитете против пыток продлится до 7 мая.