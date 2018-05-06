Питомцы первого мини-приюта «Happy tails» в Таджикистане вызвали оживленный интерес и восторг участников благотворительного пробега, организованного международной школой QSI Dushanbe в поддержку бездомных животных.

Субботним утром, 5 мая, у входа в Ботанический сад собрались желающие поучаствовать в марафоне, а заодно и внести свой вклад в поддержку четвероногих друзей. Всех гостей встречали пять питомцев мини-приюта – Шайли, Буля, Джонни, Сара и Дина с повязанными банданами с наклейкой I want a home (Хочу домой). Рядом были волонтеры, которые раздавали буклеты и флаеры с информацией об Инициативной группе помощи бездомным животным в Душанбе.

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Участниками 5-километрового марафона были, в основном, иностранцы – те, кто живет и работает в нашей стране. Многие пришли семьями, с детьми, подходили, интересовались хвостиками, а одна молодая семья даже стала на время волонтером, взяв у нас поводок с милашкой Диной и отдав его только в конце мероприятия.

На экскурсию в Ботсад в это же время пришли два класса средней школы №27 и Инновационного лицея.

«Какие же они милые!», «Ух ты, собачки!», «Эх, если бы родители разрешили мне взять собачку» - раздавались отовсюду детские голоса.

Дети подбежали гладить собак, а мы экспромтом провели уроки доброты по гуманному отношению к хвостатым. Нас поддержали и их учителя: «Вот бы проводить такие уроки в школах». «Будем» - пообещали мы.

И хотя никто из питомцев не нашел сегодня свой дом и позже все вернулись в свои вольеры, мы не теряем надежду, что в дальнейшем на подобных мероприятиях они все же обретут своих любящих хозяев.

А пока можем сказать, что первый выход «в свет» удался!

Инициативная группа по защите бездомных животных выражает огромную благодарность мэрии Душанбе за разрешение на проведение мероприятия, организаторам мероприятия – международной школе QSI Dushanbe, особенно родительскому комитету, в том числе госпоже Лесе Коверт - супруге посла США в РТ, а также всем тем, кто сегодня внес свой вклад.

Все собранные средства пойдут на содержание 19 собак и 4 кошек мини-приюта «Happy tails».

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