Посол Сирии в России Риад Хадад, который находился в Душанбе в рамках участия в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», заявляет, что на территории, подконтрольной официальному Дамаску, граждан Таджикистана нет.

В интервью «АП» дипломат заявил, что сирийская полиция не арестовывала граждан Таджикистана, когда освобожадала подконтрольные "ИГ" территории, "в связи с чем, их нет и в сирийских тюрьмах". "Все иностранные боевики, а их было 30 тысяч, покинули территорию Сирии и перебрались в другие места", - уточнил он.

"Север Сирии подконтролен американской армии, там есть лагеря беженцев, и мы знаем, что там находятся таджикские дети и женщины", - отметил посол.

Между тем, как заявил замдиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов, 90% выживших боевиков из Сирии переехали в Афганистан, в страны бывшей Югославии. "В северных провинциях Афганистана сконцентрировано 4,5 тыс. боевиков "Исламского государства", причем 80% из них - иностранцы, выходцы из России, стран Центральной Азии, Китая", - отметил он.

Напомним, в Душанбе 3-4 мая прошла международная конференция высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», в которой приняли участие представители правительства Таджикистана, высокопоставленные представители ООН, иностранные дипломаты, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций: всего более 400 человек из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

Эмомали Рахмон, выступая на открытии конференции, заявил, что террористы и экстремисты, прикрываясь именем Ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам.

«В наши дни миллионы людей в различных уголках планеты подвергаются угрозе и охвачены огнем войн и конфликтов, а проявления терроризма и экстремизма, представляя собой беспрецедентную глобальную опасность, вызывают трагические долгосрочные общественно-политические и моральные последствия. За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных действий террористов, в результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Ущерб, нанесенный экономикам стран, составил сотни миллиардов долларов», - сказал президент.

По его словам, только на территории Афганистана в прошлом году вследствие боевых действий и террористических актов пострадали свыше 10 тысяч мирных граждан, около 4 тысяч погибли.

«Из этого числа 32 процента погибших составили дети, а 53 процента раненных - женщины и дети. Не секрет, что в такой ситуации ни одна страна в мире в одиночестве не способна достичь успеха в противостоянии возрастающим угрозам безопасности, обеспечить мир и стабильность», - сказал Рахмон.

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