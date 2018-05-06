В Душанбе 4 мая состоялась жеребьевка второго по счету республиканского турнира по мини-футболу на Кубок мэра столицы.

Предстоящий турнир, общий призовой фонд которого составит 50 тыс. сомони, будет приурочен ко Дню национального единства в Таджикистане, сообщает Федерация футбола Таджикистана (ФФТ).

В соревнованиях, которые пройдут с 6 мая по 27 июня на футбольных площадках рядом с Центральным стадионом столицы и стадиона «Автомобилист», примут участие команды министерств, ведомств и различных организаций.

Организаторами турнира выступят исполнительный орган местной государственной власти города Душанбе совместно с Федерацией футбола столицы. На старт турнира выйдут более 50 команд, которые по итогам «слепой» жеребьевки были разбиты на 10 групп.

Согласно регламенту турнира, после предварительных игр в следующий круг выйдут по три команды из каждой группы, а также две команды из числа финишировавших четвертыми, которые имеют наилучшие показатели.

32 команды, которые выйдут в следующий раунд, образуют пары 1/16 финала. Далее игры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием.

Официальное открытие Кубка мэра Душанбе состоится в понедельник, 7 мая, в 17:00 часов на запасном поле Центрального республиканского стадиона столицы. Решающие матчи соревнований запланированы на 27 июня.

Отметим, что турнир по мини-футболу на Кубок мэра Душанбе будет проводиться во второй раз. В прошлом году соревнования проходили с 20 октября по 16 ноября.

Тогда борьбу за главный приз вели 48 команд. Победителем турнира стала команда Национального банка Таджикистана.

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