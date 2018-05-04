Сотрудники справочно-библиографического отдела Государственной публичной библиотеки Таджикистана им. А. Фирдоуси за работой, 1944 год

В Восточной Бухаре в начале 20-го века не было ни типографий, ни газет, ни библиотек. Лишь в медресе можно было найти небольшие собрания книг, главным образом религиозного содержания. Не лучше дело обстояло с культурой в северных районах Таджикистана, входивших в то время в состав Туркестанского генерал-губернаторства. В 1910 году пристав города Ходжента доносил уездному начальству: «Библиотек в городе нет, выписка газет и журналов как среди русского населения, так и местного наблюдается в незначительном количестве экземпляров». Только в 1911 году в городе Ура-Тюбе и в 1916 году в Ходженте по инициативе частных лиц открылись две общественные библиотеки-читальни, существовавшие за счет добровольных пожертвований.

Как все начиналось

И вот ровно 85 лет назад в столице, в здании, построенном по проекту архитектора Петра Ваулина, открылась первая Государственная публичная библиотека. Сейчас на этом месте арка – вход в городской сад «Боги Рудаки» (парк Рудаки). Через год ей в связи с празднованием тысячелетнего юбилея Фирдоуси было присвоено имя великого классика персидско-таджикской литературы.

Первыми в день открытия пришли в читальный зал 16 студентов Сталинабадского пединститута – первого высшего учебного заведения столицы.

Специально для повышения квалификации библиотечных работников в Душанбе приехал известный русский библиограф из библиотеки Среднеазиатского госуниверситета Николай Буров, ставший, по сути, первым организатором столичной публичной библиотеки.

К слову, интерес к библиотечному делу и библиографической работе зародился у Бурова с юношеских лет. Еще служа в Самарканде, он, как страстный книголюб, заведовал крупной по тем временам библиотекой Самаркандского военного собрания и составлял каталог ее книжных фондов. Во время службы в Ура-Тюбе в 1911 году Николай при помощи немногочисленной местной интеллигенции открыл городскую библиотеку, в состав которой вошла значительная часть его собственных книг.

1 /7 Новое здание первой Государственной публичной библиотеки Таджикистана построено по проекту архитектора Петра Ваулина в Душанбе в 1932 году. Сейчас на этом месте арка – вход в городской сад «Боги Рудаки» (парк Рудаки)

Ну а что же наша библиотека?

В конце 30-х годов библиотека имени Фирдоуси становится одним из самых посещаемых мест в Душанбе. Читальные залы заполняют сотни горожан: студенты и учащиеся, научные работники, служащие и рабочие. Не хватало мест для размещения стремительно растущих фондов. Читальный зал не мог вместить всех желающих посетить библиотеку, студенты занимались стоя в коридорах.

В 1939 году было решено строить новую библиотеку, начать должны были в 1941 году, но война перечеркнула планы.

В годы ВОВ библиотека оперативно подбирала необходимую литературу и библиографические справки для правительственных и городских учреждений, для командования Красной Армии, госпиталей, научных организаций, учебных заведений и промышленных предприятий республики.

Был составлен библиографический список литературы по темам: «Угли Таджикистана», «Бокситы Таджикистана», «Месторождения золота Таджикистана», «Флюориты Таджикистана» и т.д.

Для специалистов оборонных предприятий подбиралась литература по следующим вопросам: «Технология солидола», «Сухая перегонка угля», «Технологии изготовления качественной парашютной ткани» и др. Много внимания в этот период уделялось составлению библиографических справок по вопросам медицины для эвакогоспиталей, находящихся в Душанбе, клиник, медработников.

Много книг подбиралось библиотекой для детских домов, эвакуированных детей. Хорошую библиотечку получил, в частности, польский детский дом. В 1945 году все работники библиотеки были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

…В 1954 году Республиканская библиотека получила новое здание, построенное по проекту архитектора Стефана Анисимова. Здесь она расцвела, резко увеличился книжный фонд, количество посетителей зашкаливало.

Библиотека играла значительную роль в развитии национальной культуры таджикского народа.

В 1993 году Государственная республиканская библиотека им. А.Фирдоуси была переименована в Национальную библиотеку им. Абулкасима Фирдоуси. А в 2012 году для библиотеки построили новое красивое здание.

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