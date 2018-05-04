АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 МАЯ 2018 ГОДА
- В Таджикистане продолжатся Дни культуры Саудовской Аравии.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 МАЯ
Праздник работников всех отраслей связи.
1960 – Принят закон СССР о постепенной отмене налога с заработной платы.
1960 – Принят закон СССР о введении 7–часового рабочего дня.
1992 – Формирование Коалиционного Правительства национального согласия.
2010 - В Кулябе и прилегающих районах произошло наводнение, в результате чего погибло 45 человек, около 4,5 тыс. людей остались без крова.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 МАЯ
1929 – Родился актер, режиссер театра, заслуженный деятель Таджикистана Алиризо Рахмонкулов.
1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.
1948 – Родился певец оперы, народный деятель Таджикистана Адхам Холиков.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.
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