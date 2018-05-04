АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5-6 МАЯ 2018 ГОДА
- 5 мая в Таджикистане открываются Дни культуры Саудовской Аравии. В Душанбе утром в Таджикской национальной библиотеке состоится официальная встреча министра культуры РТ Шамсиддина Орумбекзода с официальной делегацией Саудовской Аравии, а во второй половине дня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Айни состоится открытие Дней, которые продлятся до 8 мая. В фойе театра в 16:00 состоится выставка народных ремёсел и национальной одежды, изобразительного и фотоискусства Саудовской Аравии.
- 5 мая в честь Дня Победы Союз ветеранов интернационалистов Республики Таджикистан, Посольство России в Таджикистане, Россотрудничество, волонтёрская группа "Доброта" проводит акцию "Георгиевская ленточка" на «Аллее славы» на территории городского кладбища города Душанбе. Начало 9:00.
- 5 мая российские журналисты приглашают журналистов Таджикистана к разговору за «круглым столом» о будущем журналистики, о том, какой будет журналистика завтрашнего дня. Круглый стол состоится в Российском центре науки и культуры, начало в 12:00.
- 5 мая в «Боги Ирам» состоится благотворительный забег для сбора средств бездомным животным. Начало в 9:30.
- 6 мая на Центрально стадионе Гиссара состоится матч между «Истиклолом» и «Баркчи». Начало в 18:00.
- 6 мая в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета состоится праздничный концерт, посвященный Дню победы. Начало в 17:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 МАЯ
1947 – Открытие музея изобразительных искусств Таджикской ССР.
1965 – СССР начал поставку во Вьетнам ракет «земля–воздух» для войны с американцами.
2007 – Министр образования и науки РФ А.Фурсенко открыл в Душанбе таджикско-российскую школу при РТСУ.
2017 - Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок» (Звонок зрелости).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 МАЯ
2009 - Президент РТ подписал указ об образовании в Душанбе филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 МАЯ
1906 – Родился ученый-ботаник, доктор биологических наук, профессор, организатор-руководитель Памирского Ботанического сада (1940-1965) Анатолий Валерианович Гурский.
1910-1996 – Родился доктор геологических наук Сорочон Юсуфова.
1914 – Родился писатель Кодир Наими.
1912-1994 – Родился Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар.
1932-1993 – Родилась писательница Мавчуда Хакимова.
1932 – Родился доктор филологических наук, профессор Додхудо Карамшоев.
1933-2001 – Родился профессор Ислом Эшонов.
1934 – Родился литературовед Усмон Каримов.
1934-2005 – Родился журналист Саъдоншо Нафасшоев.
1938-1992 – Родился певец Рустами Абдурахим.
1935 – Родился певец Карим Рахим.
1945 – Родился журналист Зафар Мирзоев.
1947 – Родился доктор философских наук Мухаммадали Музаффари.
1948 – Родился дипломат Зокир Вазиров.
1962 – Родился Зариф Ализода, уполномоченный по права человека РТ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 МАЯ
1898 - Родился государственный деятель Мунаввар Шогадаев.
1935 – Родился академик, заслуженный деятель науки Таджикистана Пулод Усманов.
1940 – Родился художник Вафо Назаров.
1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.
1950 – Родился художник Комил Ёдгоров.
1956 – Родился певец Мурод Эшонкулов.
1965 – Родился доктор медицинских наук Мухиддин Табаров.
1981 – Родился спортсмен Шерали Мамадалиев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественных без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественных без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 21-23 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла
По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.
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