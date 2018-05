Currently, there are 2,000 terrorists in territory of Afghan Badakhshan, Afghan Badakhshan governor Ahmad Faisal Begzad told reporters in Dushanbe on May 4 on the sidelines of the High-level International Conference on “Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism.”

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд