The Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower chamber of parliament) has ratified a grant agreement between the Government of Tajikistan and Japan International Cooperation Agency (JICA) on the Improvement of Dushanbe International Airport – Phase II Project.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд