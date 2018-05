Tajikistan guarantees a full legal protection of investments made by entrepreneurs and companies from neighboring Uzbekistan. Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament (Majlisi Oli) has ratified a government-to-government agreement between Tajikistan and Uzbekistan on encouragement and mutual protection of investments.

