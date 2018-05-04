Президент США Дональд Трамп третий год подряд попадает в числе кандидатов, претендующих на получение Нобелевской премии мира, сообщает, сообщает РИА Новости.

18 членов палаты представителей конгресса США официально обратились в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР, пишет агентство.

"Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского) комитета в 2019 году, как президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", - говорится в письме.

Норвежское издание Nettavisen со ссылкой на директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля пишет, что президент США выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году — за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы».

"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион", - отмечается в материале.

Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.

6 октября Нобелевская премия мира за 2017 год была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Напомним, как сообщалось ранее, в ближайшее время ожидается встреча лидера КНДР с Трампом.

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