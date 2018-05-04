То, что таджикские женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, не освобождает их от ответственности.

Таджикские женщины, которые сегодня находятся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом. Об этом в интервью журналистам заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн.

Она участвует в двухдневной Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», которая проходит в Душанбе.

По ее словам, все иностранные несовершеннолетние дети, которые находятся на территории Ирака, находятся в детских домах.

«Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, в связи с чем, мы, после установления личности, отправляем их на родину», - сказала она.

По ее словам, в Ираке еще есть и другие таджикские дети, но их осужденные матери, которые находятся в тюрьмах, не хотят с ними расставаться, и не отпускают их в Таджикистан.

Однако, по ее словам, то, что женщины последовали за своими мужьями в Сирию и Ирак, не освобождает их от ответственности.

«Прежде всего, они незаконно пересекли иракскую границу, во-вторых, у них отсутствуют документы», - сказала она, отметив, что число женщин из Таджикистана неизвестно.

«Все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом. Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок», - говорит она.

Амаль Мусса Хусейн также сообщила, что между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан.

Напомним, на минувшей неделе в Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ.

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