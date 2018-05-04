Нобелевский фонд решил отложить на год вручение премии по литературе в 2018 году

Награда будет вручена в следующем году и за 2018-й, и за 2019 годы, решили в Фонде Нобеля. На присуждение премий в других областях в 2018 году это не повлияет, передает РБК.

Нобелевский фонд поддержал инициативу Шведской академии и принял решение отложить на год вручение премии по литературе в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. Именно она, согласно шведским законам о фондах, несет ответственность за реализацию завещания Альфреда Нобеля и награждение лауреатов.

«В течение последних нескольких недель мы вели непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем ее решение [отменить вручение награды в 2018 году]», — говорится в сообщении Фонда Нобеля. На процесс присуждения премий в других областях в 2018 году, как отметили представители этой организации, подобное решение не повлияет. Оно, как указывает Reuters, было принято в связи с секс-скандалом, из-за которого ряд членов Шведской академии ее покинули.

«В принципе, Нобелевская премия присуждается каждый год, однако в истории награды случалось, что ее вручения неоднократно откладывались», — заметили представители Нобелевского фонда, подчеркнув, что оправданием для таких исключений могут послужить «настолько серьезные ситуации в академии, что ее решение о присуждении приза не будет восприниматься [общественностью] как заслуживающее доверия». «Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Решение [отменить вручение награды в 2018 году] подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию награды», — уверены в Фонде Нобеля.

Шведская академия, как полагают представители этой организации, теперь «приложит все усилия для восстановления своего авторитета». «Мы также надеемся на то, что все члены академии осознают: усилия по ее реформированию, а также будущая структура должны характеризоваться большей открытостью», — считают в фонде.

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