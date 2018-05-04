В МИД России сравнили доходы ИГИЛ и "Аль-Каиды". По их подсчетам доходы ИГ составляют около трех миллионов долларов в месяц, а совокупные доходы "Аль-Каиды", которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов.

Доходы террористической организации "Аль-Каида" в 10-20 раз превышают доходы группировки "Исламское государство" и составляют до 40 миллионов долларов в месяц, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, передает Sputnik.

"Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц. А совокупные доходы всех ячеек "Аль-Каиды", которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов" — сказал он.

Ранее сообщалось, что доходы боевиков ИГ от нефтедобычи уменьшились с 50 миллионов до менее чем четырех с начала операций коалиции против боевиков в 2014 году.

Отметим, что ФСБ России не исключает возможность объединения запрещенных террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида" в единую структуру, заявил директор службы Александр Бортников.

"Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ и "Аль-Каиды" в виде обновленной террористической сети", - сказал он.

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