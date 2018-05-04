Сегодня в Хайят Ридженси Душанбе прошла международная конференция по свободе печати на тему «Свобода печати: возможности и перспективы в регионе».

Для участия в ней в Душанбе приехали медиаэксперты и журналисты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России, а по ее итогам принята резолюция и поощрены лучшие представители СМИ Таджикистана.

Мероприятие было проведено Советом по СМИ РТ при поддержке ОБСЕ и других международных институтов. В рамках проведения конференции прошло награждение лучших журналистов Таджикистана. Совет по СМИ назвал лучшего журналиста года в конкурсе «Эътимод» (Доверие), который присуждается уже третий год.

«В этом году на конкурс было подано очень много заявок, и среди них во второй тур прошли 9 кандидатов из различных СМИ республики, которые были достойные этой награды», - отметила Шахло Акобирова, председатель Совета по СМИ, которая назвала победителя.

Им оказался обозреватель ИА «Озодагон» Нурали Давлат, который получил самое большое количество голосов. Ему был вручен специальный диплом и денежная премия.

Также были вручены награды в именных номинациях Центра журналистских расследований.

В этом году за лучшее журналистское расследование премию имени покойного журналиста Джумы Толиба получили сразу два номинанта в сфере печатных СМИ - Сайрахмон Назриев и Зокир Хасан, а в тележурналистике – Завкибек Саидамини.

Премию имени Пайванда Гулмуродзода в научной журналистике получил преподаватель Бохтарского педагогического университета Носирджон Маъмурзода, а в области культуры - журналист Абдукодир Талбаков.

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Премию имени Отахона Латифи, учрежденную Медиа Альянсом Таджикистана получили журналисты Саидэхсони Джалолиён и Раджаби Мирзо.

Также на мероприятии были вручена премия имени Муродулло Шерализода, учрежденная ООО «Оила».

Ее вручили писателю-публицисту Ато Хамдаму.

Особыми наградами и почетными дипломами «Эътимод» за заслуги перед таджикским народом, за развитие взаимоотношений и дружбы между народами Таджикистана и Узбекистана со стороны Совета по СМИ были поощрены также и журналисты Узбекистана - редактор телеканала «STV» из Самарканда Шахло Ахророва, журналист газеты «Самарканд» Шерпулод Вакилов и журналист «Открытая Азия онлайн» Шухратджон Хуррамов.

«Я очень растрогана вниманием таджикских коллег, как сегодня нас встретили, - сказала Шахло Ахророва, не сдерживая слез, - я буду стремиться и в будущем делать все возможное для укрепления отношений между нашими братскими народами. Ведь узбекский и таджикский народы две ветви одного дерева».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой отражены вопросы журналистской этики, законодательные аспекты и судебные разбирательства в отношении СМИ, интернета и др.

«Данное мероприятие показало, насколько журналисты не только одной страны, а нескольких стран могут сплотиться и решить актуальные проблемы в сфере и это придает новый импульс нашему дальнейшему сотрудничеству в решении многих проблем общества», - поделился впечатлениями журналист Курбон Аламшоев.

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