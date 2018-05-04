В Узбекистане участникам и инвалидам Второй мировой войны выдадут сертификаты на сумму 300 тысяч сумов ($37) для оплаты коммунальных услуг. Данная акция входит в число благотворительных мероприятий, инициированных президентским указом от 16 апреля, сообщает УзА.

Денежные сертификаты будут выдаваться сотрудниками Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре Узбекистана. Отмечается, что обладатели сертификатов смогут потратить средства на оплату электроэнергии, природного газа и питьевой воды по месту проживания.

Материальная помощь ветеранам войны будет выделена из государственного бюджета. По подсчетам властей, сертификаты получат 1173 человека.

Ранее правительство Узбекистана решило бесплатно выдавать ветеранам Второй мировой войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам Ленинграда продукты питания и одежду, сообщало ИА "Фергана". Продовольствие планируется распределять ежемесячно, а одежду и обувь – два раза в год при смене сезонов.

В этом году на основании указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам Второй мировой войны в преддверии Дня памяти и почестей, отмечаемого 9 мая, государство выплатит по 5 млн сумов ($617). Кроме того, ветеранам предоставлена возможность бесплатной поездки с одним сопровождающим по местам боевой славы, либо на отдых на территории республики или в санаториях «Узбекистан» в российских городах Ялте и Кисловодске.

По данным автора учебников по истории Узбекистана Василия Костецкого, во Второй мировой войне приняли участие 1.433.230 узбекистанцев, то есть на фронтах сражалось 22% населения республики. Из них 263.005 человек погибли, 132.670 – пропали без вести, 395.725 –не вернулись на родину, 60.452 – стали инвалидами.

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