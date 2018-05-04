Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку министра энергетики Владимира Потупчика за лоббирование интересов семейного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, на которую ссылается CA-NEWS.

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, - говорится в сообщении.

Как сообщает «Белта» со ссылкой на председателя белорусского КГБ Валерия Вакульчика, министр энергетики Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса. При поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.



«Во время доклада главе государства обсуждался вопрос, связанный с министром энергетики Беларуси. Не так давно президентом была поставлена задача разобраться с информацией, касающейся лично министра и членов его семьи. Эта работа комитетом была проведена. Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», - заявил председатель КГБ.



В начале декабря прошлого года Александр Лукашенко уволил главу своей администрации Александра Косинца, а в феврале на 30% сократил численность чиновников аппарата президента Беларуси.

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