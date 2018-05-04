Председатель Государственного комитета по инвестициям Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода подписали соглашение 9 марта 2018 года.

Нижняя палата парламента Таджикистана планирует ратифицировать Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о поощрении и взаимной защите инвестиций завтра, 4 мая. Данный документ был подписан 9 марта этого года в Душанбе по итогам таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне.

Соглашение находится на повестке очередного заседания четвертой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, которое состоится завтра, 4 мая, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента страны Мухаммадато Султонов.

В ходе заседания депутатам на ратификацию также будет предложено Соглашение между правительством РТ и РУ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, которое также было подписано 9 марта во время государственного визита узбекского президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Кроме того, народные избранники в ходе заседания рассмотрят грантовое соглашение по проекту «Улучшение Международного аэропорта Душанбе (фаза 2)» между правительством Таджикистан и Японским Агентством по международному сотрудничеству.

Также планируется внести поправки в закон «Об инвестициях».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus