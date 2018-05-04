Таджикистан автоматизирует систему мониторинга розничных цен на сельхозпродукцию и другие товары, которая предлагает пользователям доступ к рыночной информации, используя современные технологии. Она позволит фермерам быть в курсе положения дел на рынке и увеличить свою прибыль.

Новая система разрабатывается в рамках проекта по коммерциализации сельского хозяйства в Таджикистане. Проект уделяет особое внимание укреплению способности фермерских хозяйств заниматься рыночной деятельностью. Об этом заявил заместитель директора Агентства по статистике при президенте РТ Киёмиддин Давлатзода на семинаре «Новая рыночная информационная система (РИС) и ее возможности», который состоялся 2 мая в Душанбе.

Согласно данным Агентства по статистике, на начало 2017 года в Таджикистане зарегистрировано более 170 тыс. фермерских хозяйств. Это самый крупный бизнес-сегмент в стране, с которым могут работать частные поставщики услуг.

Финансирование проекта осуществляется Всемирным Банком через госучреждение «Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве».

Как отметил начальник отдела статистики цен и тарифов Агентства по статистике при президенте РТ Абдухалил Наджибуллоев, в настоящее время в республике налажена система регистрации, сбор, обработка и распространение цен на 25 важнейших продовольственных товаров, бензин и курс иностранных валют с более 25 рынках Таджикистана с периодичностью 2 раза в неделю. Собранная информация размещается на сайте Агентства, однако фермерские хозяйства, в силу различных причин, ограничены в использовании этой информации.

В настоящее время цены собираются агентами на местах посредством мобильного приложения, установленного на планшетах. Цены автоматически регистрируются на сервере. Маршрут агента можно просматривать на картах Google Maps.

Для уменьшения вероятности ошибок, приложение выполняет алгоритм вычисления «сомнительных» цен.

В перспективе рассматривается с учетом запроса потребителей расширение списка наименований товаров и охвата мониторинга.

Вся информация – под рукой

Одним из консультантов по внедрению услуги для Агентства по статистике выступает ООО «Нексигол Навовар». Его директор - Бахтиёр Бахриддинов рассказал о возможностях новой рыночной информационной системы.

Внедряемая система предлагает пользователям онлайн-доступ к информации о рыночных ценах Таджикистане через личный кабинет. В частности, они могут выбирать наименование продуктов и рынков, узнать о рыночных ценах на продукты за определённый период. Эти данные можно экспортировать в файл MC Excel, создавать графики изменения цен и сохранять их в графических файлах.

Новая система позволяет своим пользователям также создать базу данных своих клиентов, распределить их по группам и отправлять им СМС через СМС-шлюз.

Кроме того, имеется возможность автоматически загружать и показывать информацию о рыночных ценах на своих сайтах или использовать в своих приложениях посредством API-канала.

Координатор проекта - директор Центра социологических исследований «Зеркало» Кахрамон Бакозода отметил, что в ходе опроса 500 фермеров в августе 2017 года было выявлено, что они заинтересованы в постоянном получении информации о ценах на сельхозпродукцию и семена на рынках страны, о погоде, советах агронома и других видов сезонной информации.

В своей презентации директор Общественной организации «Нексигол Мушовир» Махинхон Сулейманова рассказал об опыте реализации схожего проекта.

«РИС имеет огромный потенциал, который создает широкие возможности в доставке фермерам информации о ценах на рынке, добавляя к ней информацию о погоде, ценах на минеральные удобрения, консультации агронома и любую другую информацию, - отметила она. - Это позволяет частным поставщикам услуг продавать информационные пакеты для отдельных групп фермеров, устанавливать с ними персональные контакты, укреплять имидж бренда компаний, а фермерам быть в курсе положения дел на рынке и увеличить свою прибыль».

Авторы проекта считают, что такая информация очень нужна органам госвласти, консалтинговым компаниям, фермерам, сотовым операторам, контент-провайдерам и всем организациям, которые способствуют развитию сельского хозяйства в Таджикистане.

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