Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов встретился сегодня в Душанбе с Генеральным Секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ согласно новому мандату Программного офиса в Таджикистане и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, отмечается на сайте МИД РТ.

Генсек ОБСЕ прибыл в Душанбе для участия в Международной конференции высокого уровня “Противодействие терроризму и насильственному экстремизму”, которая открылась сегодня в таджикской столице.

В рамках Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» Сироджидин Аслов 2 мая также провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН-Главой Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым.

МИД РТ

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касательно сотрудничества Таджикистана с антитеррористическими институтами ООН и перспектив развития многосторонних отношений в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности, отмечает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Международная конференция высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму" проводится правительством Таджикистана во взаимодействии с ООН, ОБСЕ, Евросоюзом.

В ней участвуют руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Швейцарии, Бахрейна, Индии, Армении, России, Китая, США, Испании, Германии, Чехии, Эстонии, Канады, Бельгии, Словакии, Швеции, Великобритании, Украины, Республики Корея, Японии, Индонезии, Ирана, Турции, Афганистана, Ирака, Пакистана, Катара, Марокко, Иордании, Кувейта, Омана, Алжира, Сирии, Ливии и других стран.

Также в работе конференции принимают участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др, дипломатического корпуса и партнёров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

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