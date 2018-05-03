Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить участие страны в координационных советах СНГ, сообщает пресс-служба СНБО.

Также совет поручил МИД Украины принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений, пишет газета Известия.

Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ 12 апреля. Политик также распорядился «окончательно закрыть» соответствующее представительство в Минске.

Сегодня, перед началом заседания СНБО Порошенко анонсировал, что в ближайшее время будут подготовлены предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ. При этом он подчеркнул, что это не означает выход из Содружества, поскольку Украина в него никогда не входила.

В декабре 1991 года Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ и Протокол к соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому так и не стала членом Содружества. Тем не менее власти страны принимали участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях.