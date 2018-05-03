Все сферы в Таджикистане остро нуждаются в риск-менеджменте. Речь идет не только о банковском секторе, но и о частном секторе и сфере государственного финансового управления. О важности прогнозирования рисков, особенно после того как многие представители бизнеса понесли большие финансовые потери, и о том, как не выявленные риски влияют на развитие бизнеса и экономики в целом, говорят эксперты.

Специальность «риск-менеджер» явно недооценена в нашей стране, и часто высшее руководство компаний предпочитает решать вопросы по рискованным сделкам без участия этого специалиста, что и приводит к необратимым последствиям. Об этом было сказано в ходе мероприятия «Методы анализа и оценки рисков», которое провела Ассоциация аудиторов и бухгалтеров Таджикистана (АААТ) 17 апреля текущего года в Душанбе. Данная Ассоциация создана при финансовой поддержке Представительства Европейского союза в Таджикистане в рамках реализации проекта «Государственный внутренний финансовый контроль» - PIFC III (Public Internal Financial Control).

Хотя понятие «риск-менеджмент» не ново для нашей страны, все же часто его либо путают с внутренним аудитом, либо недооценивают и отводят для него практически последнюю роль. Хотя риск-менеджер всегда должен быть первой инстанцией, которая должна высказать свое мнение о том, насколько рискованна эта операция для организации и как можно управлять этим риском.

В этом вопросе важно и то, что весь состав топ-менеджеров организации должен быть вовлечен в процесс оценки рисков, только в этом случае можно говорить об успешном ведении дел. Если же подобной практики нет, то и успех сомнителен. В мировой практике очень много примеров неэффективного или же неправильно выстроенного процесса управления рисками, что в итоге привело к многомиллионным потерям и банкротству больших компаний.

«Любая сфера бизнеса в нынешних реалиях всегда сопровождается большими рисками. Просто надо помнить, что риск никогда не может быть полностью ликвидирован. Риск нужно оценить, принять, минимизировать и управлять им, чтобы компания не понесла больших потерь в будущем. Если же вы не хотите рисков, то в этом случае необходимо возложить процесс оценки и управления рисками на специалистов в данной области», - отметил в ходе мероприятия Садриддин Шарифов, менеджер по аудиту компании Crowe Horwath в Таджикистане, а также эксперт, консультирующий один из проектов Представительства Европейского союза в Таджикистане.

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Он поясняет, что если риском не стали управлять и он оказался катастрофическим, то банкротство неминуемо, так как объем ущерба от неоценённых рисков может быть больше, чем капитал компании, в таком случае компания не сможет покрыть потери, и это неизбежно приведет к банкротству.

Беда в том, что представители всех сфер бизнеса в Таджикистане экономят на аудиторах и риск-менеджерах, хотя во всем мире эти позиции самые высокооплачиваемые. И такие немаловажные факторы, как низкая заработная плата и уровень квалификации, могут повлиять на качество работы риск-менеджера, и когда необходимо определить область или точку риска, то из-за того, что у него нет мотивации или достаточного опыта, он просто может не обратить на это внимания или же упустить/проигнорировать этот момент. Ведь именно этот специалист в первую очередь должен сигнализировать о предстоящей проблеме и даже о возможном банкротстве.

Хотя, как отмечают специалисты, есть и другая сторона медали - халатность самого руководства, которое не заинтересовано в предотвращении возникающего риска или не понимает всей опасности положения. Они часто знают о рисках заранее, но все же начинают задумываться об этом слишком поздно.

Риски бывают разными

Когда речь идёт о реализации проектов, выдаче кредитов, временных акциях или любых иных финансовых операциях, налоговые риски занимают не последнее место. Эксперты едины во мнении, что противоречия в национальных и международных стандартах бухгалтерского учета - это головная боль и несомненный риск как для государственных организаций, так и для банков, НПО и частных компаний.

Из-за этого возникают проблемы, и разрыв в уплате необходимых сборов и платежей увеличивается в разы, отсюда и возникают огромные долги перед бюджетом, и это еще один риск, который непосредственно влияет на состояние организации и на инвестиционную привлекательность страны. Исходя из этого, необходимо отметить, что правильно выстроенный процесс управления рисками имеет глобальное влияние на своевременное и правильное определение налоговой базы и уплату налогов.

«Но все же часто даже самый опытный бухгалтер может допустить ошибку, если не построить грамотную учетную политику (четкие внутренние правила и руководство компании по ведению учета), где будет расписан порядок исчисления и уплаты налогов», - убежден один из участников мероприятия, который для решения этой проблемы предлагает Министерству финансов Республики Таджикистан разработать примерную учетную политику, где будут грамотно расписаны все тонкости финансового и налогового учета.

Ассоциация аудиторов и бухгалтеров Таджикистана, в свою очередь, рекомендует не забывать о том, что одним из эффективных методов оценки и регулирования рисков является аутсорсинг, то есть передача управления риском сторонней компании, и это часто является самым грамотным выходом из положения. Управление рисками вы также можете передать страховым или консалтинговым компаниям.

В целом, Таджикистан сейчас находится практически на начальном этапе развития сферы управления рисками. И очень важно, чтобы топ-менеджеры компаний, руководство министерств и ведомств понимали важность этого вопроса, так как, только минимизировав риски, можно развивать бизнес, а значит, и всю экономику страны.