Глава оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте Армении. Об этом Пашинян заявил во время митинга на площади Республики в Ереване, сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что они «не должны терять бдительность и извлечь хороший урок» из сложившейся ситуации в стране.



Ранее правящая Республиканская партия Армении согласилась проголосовать за кандидата в премьер-министры, который заручится поддержкой одной трети депутатов парламента, передает РБК.



«8 мая у нас будет премьер-министр. Мы не будем выдвигать собственного кандидата. Если будет кандидат, которого будет поддерживать 1/3 депутатов парламента, мы будем его поддерживать, кто бы он ни был», - отметили в партии.



Новая попытка избрать премьера Армении состоится в парламенте страны 8 мая. Предыдущая, состоявшаяся 1 мая, потерпела неудачу. Лидер армянских протестов Никол Пашинян, который был единственным кандидатом на пост премьера, не набрал необходимого числа голосов. Его выдвинул в качестве кандидата на пост премьера оппозиционный блок «Елк», который он возглавляет в парламенте.

Против кандидатуры Пашиняна выступила как раз правящая Республиканская партия Армении, у которой большинство голосов в парламенте. Для победы Пашиняну необходимо было получить как минимум 53 голоса. За его кандидатуру выступили 45 депутатов, против — 56.

Исход голосования стал причиной новой волны протестов в Армении. 2 мая демонстранты перекрыли магистрали, метро и дорогу к аэропорту Еревана, а также парализовали работу железнодорожного транспорта по всей республике. В итоге заседание парламента в среду было сорвано из-за отсутствия кворума, оппозиция объявила бойкот, а некоторые депутаты не смогли добраться до здания парламента из-за протестов.



По Конституции Армении, если с первой попытки парламент не выбирает премьера, то на седьмой день должно быть проведено новое голосование с новыми кандидатами. На этот раз кандидатуру на пост премьера сможет выдвигать как минимум одна треть от общего числа депутатов (35) вне зависимости от их принадлежности к фракциям. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, парламент распускается.