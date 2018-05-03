Узбекистан и Турция подписали меморандум о совместном развитии религиозного туризма, говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Меморандум был подписан представителями Госкомтуризма Узбекистана, Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана и Управления по делам религий Турции, отмечает CA-NEWS.

«Меморандум предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также запланированы ознакомительные поездки в обе страны и предоставление информации об их туристическом потенциале, в том числе распространение ее во время религиозных мероприятий.



Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 29 апреля по 1 мая побывал в Узбекистане с государственным визитом.

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