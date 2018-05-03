Движение «Талибан» разместило около 7 тыс. своих боевиков на 29 тренировочных базах на афгано-таджикской границе. Об этом на церемонии, посвященной 15-й годовщине реализации программы ВОМСА, заявил командующий погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали, пишет Радио "Озоди".

"6 тыс. 825 боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан. Многие из этих боевиков - уроженцы стран Центральной Азии", - подчеркнул Раджабали Рахмонали.

Таджикистан, который имеет самую протяженную - почти 1400 километров - границу с Афганистаном, обеспокоен скоплением вооруженных групп на своих южных рубежах.

Раджабали Рахмонали заявил, что афгано-таджикская граница стала головной болью только для Таджикистана.

Он поблагодарил иностранные государства и международные организации за помощь в укреплении южных рубежей страны и заявил, что Таджикистан все еще нуждается в этой помощи.

По словам Раджабали Рахмонали, за 15 лет в рамках реализации программы ВОМСА Таджикистану оказана помощь в укреплении границы с Афганистаном на общую сумму 43 млн. евро.

Программа ВОМСА реализуется Еврокомиссией в РТ с 2002 года и направлена на совершенствование трансграничного сотрудничества между пятью республиками Центральной Азии.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 30 ноября прошлого года на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в Минске, в очередной раз призвал своих партнеров содействовать в укреплении таджикско-афганской границы, которая фактически является южной границей страны-участниц ОДКБ.

Тогда Эмомали Рахмон привлек внимание участников встречи к глобальным и региональным проблемам и вызовам, угрожающим безопасности странам-участницам, предложив найти меры для совместного противодействия этим угрозам.

В прошлом году таджикские пограничники ликвидировали на границе с Афганистаном 18 наркоконтрабандистов, еще 20 – задержаны. На таджикско-афганском рубеже произошел 31 боестолкновение. Таджикские пограничники изъяли свыше 1700 кг наркотических средств, что спасло жизни сотен тысяч человек.

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