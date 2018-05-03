«Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде уступил «Роме», но прошёл дальше благодаря крупной победе дома. Грубые ошибки хозяев поля помогли английской команде установить рекорд результативности в матчах ЛЧ.

Как пишет "Советский спорт", счет в матче на девятой минуте встречи открыл вингер гостевой команды Садьо Мане. Его одноклубник Джеймс Милнер спустя шесть минут послал мяч в свои ворота. На 25-й минуте Джорджиньо Вейналдум вновь вывел ливерпульцев вперед.

Во втором тайме форвард римлян Эдин Джеко сравнял счет на 52-й минуте. На 88-й минуте Раджа Найингголан забил с передачи Александра Коларова, а затем реализовал пенальти на последней минуте матча.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по забитым мячам за один сезон.

Первая игра противостояния завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 5:2.

Таким образом подопечные Юргена Клоппа по сумме двух матчей (7:6) вышли в финал турнира, где сыграют с мадридским «Реалом».

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая и пройдет на поле стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщает Спрот-Экспресс, "Ливерпуль" после победы над "Ромой" по сумме двух встреч (5:2, 2:4) в полуфинале Лиги чемпионов поддержал своего болельщика Шона Кокса. 53-летний ирландец был жестоко избит фанатами "Ромы" перед первым матчем на "Энфилд Роуд" 24 апреля. Состояние Кокса до сих пор расценивается как тяжелое.