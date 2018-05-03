АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 МАЯ 2018 ГОДА

- В гостинице «Хаятт Ридженси» в Душанбе состоится международная конференции «Свобода слова: возможности и перспективы в регионе», данное мероприятие приурочено к Международному дню свободы печати. Ожидается, что в работе конференции примут участие порядка 150 отечественных и зарубежных журналистов. Конференция состоится по инициативе Офиса программ ОБСЕ в Душанбе и Совета по СМИ Таджикистана. Начало 9:00.

- В Таджикской национальной библиотеке состоится Международная конференция высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму». Начало в 12:00.

- Правительственная делегация Таджикистана примет участие в работе очередного годового собрания Совета управляющих Азиатского банка развития, которое пройдет 3-6 мая этого года в Маниле. Таджикскую делегацию на этом мероприятии возглавит первый вице-премьер страны Давлатали Саид. В годовом собрании также примет участие министр экономического развития и торговли РТ, альтернативный управляющий АБР от Таджикистана Нематулло Хикматуллозода.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 МАЯ

Всемирный день свободы печати.

2008 - В Иране скончался таджикский ученый и писатель Абдукодир Маниезов.

2011 - Антинаркотические ведомства Таджикистана и США подписали меморандум о сотрудничестве.

2012 - Верховный суд Таджикистана официально объявил о запрете на деятельность группы «Джамаат Ансаруллах» («Общество сподвижников Аллаха»). Организация признана экстремистской и террористической;

2017 - Введенные ограничения на полеты частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в Москву были сняты: выполнен рейс

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 МАЯ

1901-1967 – Родился поэт Мухаммаджон Рахими.

1938 – Родился композитор и музыкант, заслуженный артист Таджикистана Муборакшо Джумаев.

1949-2004 – Родился философ Фатхиддин Сирочов

1954 – Родился экс–глава «Таджикгаза», экс-глава Демпартии Махмадрузи Искандаров

1961 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Саида Файзалиева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, (ночью выше 3000 м снег), Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков.Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.