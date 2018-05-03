Каждый год во всем мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха, умирает 7 млн человек. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, уровень загрязнения остается опасно высоким во многих частях мира.

20:23 20 сентябр, 2016

Каким воздухом мы дышим?

«Новые данные ВОЗ показывают, что девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, 7 млн человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений», - отмечает организация в распространенном в пресс-релизе, сообщает РБК.

Как отмечается в инфографике ВОЗ, в это число входят люди, вдыхающие воздух и на улице, и у себя дома. Из них 21% умирают из-за пневмонии, 20% — от приступов, 34% — от ишемической болезни сердца, 19% — от хронических заболеваний легких, 7% — от рака легких. В группе наибольшего риска находятся дети, женщины, которые проводят время на кухне, а также те, кто работает на улице.

14:48 29 март, 2017

Как загрязнение воздуха снизило рейтинг Душанбе

Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими или средними доходами на душу населения, в основном в Азии и Африке.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил: «Загрязнение воздуха - это угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым».

Как указывает ВОЗ, более 40% людей в мире или примерно 3 млрд человек не имеют доступа к чистым технологиям приготовления пищи дома. При этом загрязнение воздуха рассматривается экспертами как крайне серьезный фактор риска.

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