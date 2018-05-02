Служба протокола президента Таджикистана создана при исполнительном аппарате главы государства. Основной задачей этой Службы является протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участием президента и членов его семьи, проводимых на территории Таджикистана и за границей.

Кроме того, Служба должна участвовать в организации мероприятий, проводимых под председательством президента, а также мероприятий, проводимых совещательными и консультативными органами при президенте РТ по его поручению.

Положение о Службе протокола президента Таджикистана утверждено указом президента РТ от 16 апреля этого года.

«Служба будет осуществлять координацию деятельности государственных органов, организаций и учреждений по реализации Общих положений государственного протокола Республики Таджикистан в части организационно-протокольной подготовки мероприятий с участием Президента Республики Таджикистан и членов его семьи, Основателя мира и национального единства - Лидера нации и членов его семьи внутри Республики Таджикистан и за её пределами», - говорится в утвержденном документе.

Отмечается, что положения документа «также применяется к Основателю мира и национального единства - Лидеру нации и членам его семьи».

Служба будет структурным подразделением исполнительного аппарата президента РТ, она будет подотчетна президенту РТ и руководителю исполнительного аппарата президента РТ.

«Вмешательство других органов государственной власти или должностных лиц в деятельность Службы запрещено», - подчеркивается в Положении созданной Службы.

Структура новой Службы состоит из начальника и его заместителя, отдела визитов президента, отдела приемов делегаций и мероприятий, а также отдела переводов.

Справочно. Под протоколом обычно понимают совокупность правил и традиций, которые соблюдаются главами государств, правительствами и различными ведомствами в ходе международного общения. Его нормы складывались в ходе многовекового общения стран.

Несмотря на то, что правила не имеют обязательной силы, дипломаты и главы государств стремятся соблюдать их. Ведь в ходе общения им могут встретиться лица с различными религиозными, идеологическими или моральными принципами. Благодаря правилам протокола такие контакты становятся возможными.

Дипломатический протокол состоит из:

— этикета (совокупность правил, регламентирующих поведение в ходе визитов, приемов, переговоров);

— церемониала (порядок проведения торжественного мероприятия, например, встречи глав государств).

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