Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запустил сервис по оплате налогов банковской картой.

Физические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут оплатить налоги при помощи банковских карт прямо на сайте налогового ведомства.

Для этого нужно зайти на страницу «Оплата налогов с использованием банковской карты», указать ФИО, ИНН налогоплательщика, выбрать вид налога, налоговую инспекцию, указать сумму оплаты и выбрать карту, с помощью которой планируется оплатить налог.

Оплату можно произвести с помощью карт платежных систем «Корти милли», Visa и Master Card.

Размер комиссии при оплате картой «Корти милли» составляет 0,9%, а при использовании карт двух других платежных систем – 1,5%.

Налоговые поступления в госбюджет за два месяца этого года выросли на 25%. В январе-феврале размер налогов составил 2 миллиарда 210 миллионов сомони. Это на 440 миллионов сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля налогов в общем объеме госбюджета за два месяца этого года составила 80,6%.

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