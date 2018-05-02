Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы солдат, погибших на войне, получат к 9 мая в честь 73-й годовщины Победы в 1941-1945 годах единовременную выплату в размере 1500 сомони.

Соответствующий указ подписал мэр города Рустам Эмомали, сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что помимо этого по 800 сомони получат ветераны тыла, воины – интернационалисты, получившие инвалидность в результате боевых действий в Афганистане, инвалиды ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, семьи, потерявшие кормильца при защите конституционного строя.

Документ предписывает первому заместителю и другим заместителям мэра не позднее 4 мая в торжественной обстановке вручить от имени мэрии ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат.

Средства в размере 720 тыс. сомони на эти цели будут выделены из резервного фонда мэра столицы.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 345 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил «АП» глава Совета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов.

Ветераны ВОВ на сегодняшний день живут во всех регионах Таджикистана. Меньше всего их осталось в ГБАО – 4 человека, в Согде 102, в Хатлоне 136, в Душанбе - 46 и в районах республиканского подчинения 66 человек.

Около 300 тысяч выходцев из Таджикистана ушли на фронт в 1941-1945 годах. Тогда население республики составляло около 1,25 миллиона человек.

Около 100 тысяч из них пали в боях. 55 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 64 воина получили высшее звание — Героя Советского Союза.

Напомним, согласно решению главы Согдийской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также вдовам, чьи мужья погибли в ходе этой войны, будет выделена также единовременная денежная помощь в размере 1500 сомони каждому.

В настоящее время на территории области проживают 101 участник ВОВ, 467 тружеников тыла и 4 семьи, чьи главы погибли на полях сражений.

Между тем, ветераны ВОВ в Туркменистане и вдовы солдат, погибших на войне, получат к 9 мая 200 манатов (около $57 по госкурсу) и ценные подарки, а День Победы впервые будет отмечаться в Туркменистане без предоставления выходного дня.

А в Узбекистане с 1 мая текущего года вводится перечень местных продуктов питания и товаров гигиены, одежды и обуви, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам войны 1941–1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и граждан, работавших в период блокады Ленинграда.

Продукты и товары гигиены будут доставляться ежемесячно до 15 числа. В перечень вошли мука - 3 кг, рис - 1 кг, гречка - 0,5 кг, макароны - 0,5 кг, говядина без костей - 1 кг, мясо домашней птицы - 1 кг, масло сливочное - 0,2 кг, яйца - 15 шт., сахар - 1 кг, масло подсолнечное - 1 л, чай - 0,2 кг, мыло туалетное - 0,1 кг, хозяйственное мыло - 0,2 кг, стиральный порошок - 0,15 кг, подгузники - 8 шт.

Кроме этого, одежда и обувь будут доставляться ежегодно не позднее 1 октября. Мужчинам - костюм, куртка, головной убор, обувь зимняя, обувь легкая, нижнее белье теплое, свитер (по 1 ед.), сорочка, нижнее белье (по 2 ед.), носки (по 4 ед.). Женщинам - платье теплое, пальто, платок (летний, зимний), обувь зимняя, обувь легкая, платье легкое, нижнее белье теплое, свитер (по 1 ед.), нижнее белье (по 2 ед.), чулки (по 4 ед.).

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