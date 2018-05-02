Шариф Назарзода, начальника УМВД по городу Душанбе, наградил 30-летнего жителя Душанбе за спасение женщины с двумя детьми от самоубийства.

30 апреля около полудня 31-летняя жительница столицы попыталась броситься с двумя своими детьми с моста по ул. Хаёти нав (рядом с мясным маркетом Ёвар) в реку «Душанбинка», сообщает пресс-служба УМВД Душанбе.

«Увидев это, житель города Душанбе Дилшод Хайтов, мгновенно оказался рядом с отчаявшейся женщиной и своими доводами спас ее и двух ее малолетних детей от суицида», - сообщили в пресс-службе УМВД.

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По данным источника, Дилшоду Хайтову вручили «Благодарственное письмо» и подарки.

«Шариф Назарзода сказал, что поведение Дилшода Хайтова - это пример для других людей», - отметили в пресс-службе.

Других подробностей, в частности, из-за чего женщина пыталась покончить с собой, пресс-служба не сообщает.

Следует отметить, что в последнее время участились случаи сведения счетов с жизнью таким путем – броситься с моста в реку.

16 января 2018 года в Душанбе 18-летняя девушка пыталась покончить с жизнью и сбросилась с моста в Душанбинку. Ее спасли. В феврале 2017 года 18-летняя девушка сбросилась с моста в Душанбинку, в апреле этого года молодая женщина бросилась в реку Кофарнихон со своим полугодовалым сыном, в середине июня в реку Вахш с моста сбросилась молодая беременная женщина, в конце июня жительница Согда совершила самоубийство, бросившись в Сырдарью.

Эксперты считают, что в Таджикистане у суицидов – женское лицо.

В 2016 году в республике было зарегистрировано 327 случаев, и большая часть суицидов (168) пришлась на женщин (159 мужчин, 55 несовершеннолетних). Конечно, за последние годы количество таких случаев в республике сократилось: так, в 2015 году было зафиксировано 624 самоубийства, в 2014-м – 550, однако статистика всё равно вызывает опасения. Кроме того, правоохранительные органы фиксируют только совершённые суициды: сколько было предпринято попыток – неизвестно.

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