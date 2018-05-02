Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» приняли участие в проекте «Красота, сила и знания от спорта». Следуя посланию президента РТ Эмомали Рахмона, коллектив компании провел мероприятие «Зарядка начинается с тебя!» с целью пропаганды здорового образа жизни в нашей стране.

Зарядку провел международный мастер спорта, чемпион Средней Азии по тхэквондо WTF, участник Олимпийских игр Фарход Негматов. Также он рассказал о своих достижениях, о планах на будущее, и дал цельные советы участникам зарядки.

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Затем сотрудники компании посетили Парк Победы и отдали дань памяти ветеранам Великой Отечественной Войны. После этого в парке был организован субботник, и сотрудники компании облагородили тротуары парка в преддверии Дня Победы.

«Наша компания не только активно поддерживает спорт – например, организуя футбольный чемпионат для ребят из школ-интернатов Таджикистана. Многие сотрудники сами занимаются спортом, играют в мини-футбол, стремятся приобщить к здоровому образу жизни своих близких. Мы хотим стать примером и для абонентов. Поэтому с удовольствием участвуем во всех проектах, направленных на оздоровление нации», – отметил руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

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