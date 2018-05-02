Наряду с развитием интернета во всем мире наблюдается активный рост онлайн-торговли. Люди все больше предпочитают приобретать электронику, бытовую технику, одежду, мебель и другие товары по интернету. В Таджикистане эта система онлайн-покупок совсем не развита.

История, которую мы еще не проходили

Возможность расплачиваться кредитными картами в режиме онлайн появилась еще в середине 90-х годов прошлого столетия. Тогда же с созданием торговой онлайн-площадки Amazon фактически зародилась эпоха электронной торговли. Вслед из года в год стали появляться многочисленные другие подобные торговые площадки. Хотя говорят, что в начале даже сами сотрудники этих компаний не верили, что, сидя за компьютером, люди будут делать покупки. Но все пошло-поехало…

Люди очень быстро поняли, что расплачиваться картами – это довольно удобно, поскольку не нужно тратить время на поход в магазины.

Интернет-шопинг по-таджикски

В Таджикистане населению до сих пор непривычно делать покупки в интернете, хотя за последние годы в Сети появилось достаточное количество магазинов: TAJMARKET, Volna, alif.shop, MegaMag и многие другие.

Даже те немногочисленные торговые операции, которые производятся в столице республики посредством Сети, имеют свои особенности: заходишь в интернет-магазин, выбираешь себе товар и нажимаешь опцию «купить». Получив заказ, продавцы вместо реквизитов платежной карты спрашивают номер телефона покупателя. По этому номеру представитель магазина связывается с клиентом, чтобы в очередной раз убедиться в твердости его намерений. Таким образом, по истечении нескольких суток товар будет доставлен заказчику курьером, который и забирает у покупателя оплату наличными.

Продавцы такой способ оплаты товара связывают с тем, что таджикские банки технически еще не готовы наладить систему электронной оплаты товаров в местных интернет-магазинах.

Спроса недостаточно

Некоторые банки в Таджикистане при наличии у клиента карты платежной системы Visa предоставляют услуги по электронной оплате товара, приобретаемого за границей. К примеру, Банк «Эсхата», «Спитаменбанк», Международный банк Таджикистана. Также можно через интернет внести оплату за приобретения в иностранных магазинах посредством «онлайн-кошельков» - платежных систем, которые, кстати, с начала апреля этого года в соответствии с новым законодательством имеют право работать в стране исключительно в качестве банковских агентов. Однако электронная оплата товара, который покупается в местных онлайн-магазинах, не производится. В банках нам дали понять, что они заинтересованы внедрять технологии в первую очередь по тем услугам, на которые есть спрос. Электронные же коммерческие операции в республике производятся в незначительном количестве и основном в столице. Из-за этих немногочисленных сделок банки не спешат налаживать систему, сулящую определенные расходы, тем более в нынешних кризисных для них условиях. «Будет спрос - будет и предложение», - сказал «АП» представитель одного из банков.

Более того, добавил он, сами интернет-магазины тоже не активны в желании внедрить такую систему.

Электронные каталоги

Отсутствие безналичной оплаты товара эксперты считают основной проблемой, тормозящей развитие онлайн-торговли в Таджикистане. «Наши интернет-магазины по своей сути не особо отличаются от бумажных каталогов, по которым покупатели делали заказ по телефону. Можно называть их даже электронными каталогами, так как оплачивать в любом случае вы будете курьеру или в магазине», - сказал специалист одной из платежных систем Рустам Азизов.

Он отметил, что эта проблема связана с недоверием людей, а также с отсутствием закона об электронной торговле, который на протяжении почти уже четырех лет находится на стадии проекта. «Проще говоря, данный сектор до сих пор не регулируется законодательством», - добавил специалист.

Интернет вроде есть, а торговли нет

Таджикистан по уровню проникновения в интернет среди стран Центральной Азии находится на предпоследнем месте (после нас только Туркменистан). Порядка 33% населения, то есть каждый третий житель республики, имеют доступ к интернету, говорится в недавнем совместном исследовании глобальных агентств We Are Social и Hootsuite под названием «2018 Global Digital». Эти цифры подтверждает также статистика Службы связи при правительстве Таджикистана, согласно которой около 3 миллионов жителей страны являются пользователями интернета.

Однако большинство людей признаются, что используют его в основном для поиска, а к покупкам в Сети еще не готовы.

«Покупки по интернету делают в больших городах, где имеются пробки. Люди, чтобы сэкономить время и деньги, пользуются услугами курьеров. Душанбе же небольшой город. Достаточно получаса, чтобы на общественном транспорте добраться с одного конца города до другого. Так зачем же платить курьеру за доставку, если можно самому за пару сомони съездить и купить нужный товар? - считает житель столицы Аскар Зарипов. - К тому же перед покупкой можно пощупать товар, поторговаться с продавцами, если дело происходит, к примеру, на рынке».

Одним словом, люди у нас не верят ни банкам, ни интернету, верят лишь в то, что реально видят глазами и щупают руками. Но сдвиг все же есть. Может быть, по истечении, скажем, двух десятков лет большинство из нас тоже будут покупать товары в Сети, а может, и нет.

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