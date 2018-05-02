Таджикистан призывает катарских инвесторов к реализации совместных проектов, направленных на развитие туризма в республике.

Туристические возможности Таджикистана были представлены представителям министерств и ведомств Катара, главам туристических компаний и инвесторам в рамках форума «Туристические возможности Таджикистана», который прошел 29-30 апреля в столице Катара - городе Доха, сообщили в Комитете по развитию туризма РТ.

Форум был организован и проведен при содействии президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали, Комитета по развитию туризма в сотрудничестве с посольством Таджикистана в Катаре. Он был посвящен объявленному в РТ Году развития туризма и народных промыслов.

По данным источника, катарские инвесторы заинтересовались возможностями экологического, лечебно-оздоровительного, горного и культурного туризма Таджикистана.

“На встрече были обсуждены вопросы привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в стране, организации обучения для улучшения качества туристических услуг”, – сообщил источник.

По итогам форума и двусторонних встреч была достигнута договоренность об организации в текущем году форума деловых и туристических кругов Таджикистана и Катара. Также было достигнуто соглашение о направлении в Доху для прохождения обучающих курсов группы таджикских рестораторов и сотрудников гостиниц.

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