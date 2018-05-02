Молодые люди в масках громили витрины ресторанов и кафе, жгли машины.

После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу заключены 102 человека, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по данным полиции, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс", жгли машины.

Они использовали камни и молотки, которые прятали под одеждой. Подчеркивается, что молодые люди подготовились к беспорядкам: их лица скрывали маски, на головах — шлемы, многие взяли с собой респираторы.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.

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