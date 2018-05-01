Таджикский шахматист Тимур Исмаилов удостоен специального приза для участников с разными уровнями рейтингов XII Международного турнира "Ташкент Опен", посвященного памяти первого гроссмейстера Узбекистана Георгия Агзамова.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Мухаммад Хусенходжаев и Тимур Исмаилов набрали по 5,5 очка. Мустафоходжа Хусенходжаев и Амин Кобилов – по 5, Мухаммад Юнусов, Мухаммадамин Аброров, Бахтовар Косимов по 4 очка. Тимур Исмаилов сыграл лучше с теми, кто был выше рейтингом, поэтому удостоился специального приза.

В детской группе "Б" среди юниоров до 12 лет выступили Джалолиддин Ильхоми и Сабрина Абророва, которые набрали по 6 и 5 очков соответственно.

Вице-президент Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов считает выступления таджикских шахматистов удовлетворительными.

«Мы рассчитывали на Мухаммада Хусенходжаева, который мог получить призовое место, но этого не случилось. Другие шахматисты поборолись за очки, которые могли их выдвинуть выше в рейтинге ФИДЕ. Выступая на таких соревнованиях, наши шахматисты получают огромный опыт. Ташкентский турнир показал нашим слабые места. Таджикским шахматистам есть над чем работать, например, в плавне психологической подготовки», - отметил Ильхом Юнусов.

Он также рассказал о планах федерации на ближайшее будущее. В Таджикистане летом пройдут полуфинал и финал национального чемпионата. Осенью таджикским шахматистам предстоят участвовать в таких международных соревнованиях, как Шахматная олимпиада в Грузии и юношеский чемпионат Азии в Узбекистане.

По данным Федерации шахмат Узбекистана, общий призовой фонд турнира составляет 20 тысяч долларов, в группе «А» были разыграны 15 основных призов (1 место – 3000 долларов) и специальные призы для женщин, юниоров, ветеранов, участников с разными уровнями рейтингов.

Победителем турнира стал белорусский гроссмейстер Кирилл Ступак. Отметим, что ранее два раза победителем Турнира Георгия Агзамова был таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов.

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