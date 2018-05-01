В Таджикистане разрабатывается законодательство об альтернативной процедуре урегулирования коммерческих споров с участием посредников – медиаторов.

Подготавливаемый закон «О медиации» предлагает решать возникающие коммерческие споры и конфликты между отечественными и иностранными бизнесменами, не прибегая к судебной процедуре.

Медиатор (посредник) — человек или группа людей, которые, являясь третьей нейтральной, независимой стороной, не заинтересованной в данном конфликте, помогают конфликтующим разрешить имеющийся спор.

Рабочая группа по разработке законопроекта, в которую вошли представители Исполнительного аппарата президента, Верховного суда, Высшего экономического суда, а также соответствующих министерств и ведомств, была создана еще летом прошлого года, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

Разработка законопроекта финансируются Европейским банком реконструкции и развития при содействии Международной организации по праву развития.

Принятие закона «О медиации» предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности, которые занимаются коммерцией, возможность альтернативного решения споров, будет способствовать привлечению инвестиций и развитию предпринимательства, считают в ТПП.

Отмечается, что в мае 2017 года при Торгово-промышленной палате создан Центр медитации и права.

В ближайшем будущем в стране решение коммерческих споров между отечественными и иностранными предпринимателями будет упрощено, и не будет доходить до судебных инстанций. Это будет способствовать также и своевременному рассмотрению споров, убеждены в торговой палате.

На данный момент многие авторитетные мировые корпорации используют процедуру медитации. Например, по некоторым данным, в США 97% коммерческих споров решаются посредством этой альтернативной процедуры.

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