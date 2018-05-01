Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК.

«Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp на таком уровне, каком я не мог себе представить», — написал Кум.

Он добавил, что команда месседжера является сильной и продолжает делать «удивительные вещи».



«Я немного отойду от дел, чтобы заняться вещами, которые мне нравятся за пределами технологий, в том числе коллекционированием Porsche с воздушным охлаждением, заниматься своими машинами и играть во фрисби», — сказал он. Кум добавил, что будет поддержать WhatsApp, но не находясь в нем. «Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным», — добавил он.



В комментариях к этому посту основатель Facebook Марк Цукерберг написал, что он будет скучать по тесной работе с Кумом.

«Я благодарен за все, что ты сделал, чтобы помочь установлению контактов в мире, и всему, что ты научил меня, в том числе шифрованию и его возможности черпать силы из централизованный системы и отдавать ее в руки обычных людей. Эти ценности всегда будут основой WhatsApp», — написал он.

Как отмечает Bloomberg, WhatsApp был куплен компанией Facebook Inc за $22 млрд в 2014 году. В компании заявили, что не знают, кто заменит Кума на посту главы WhatsApp. Также в Facebook отказались от комментариев, останется ли Кум в совете директоров.