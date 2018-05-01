Во время посещения ипподрома в честь празднования Дня ахалтекинца в последнее воскресенье апреля, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал редкое интервью телеканалу «Россия-24».



Как сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу туркменского лидера, интервью было спонтанным. В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, что все туркмены - прирожденные всадники, подчеркнул важность дружественных отношений с Россией и странами Центральной Азии, отметил активную позицию страны в СНГ.

«Верховая езда помогает и в политической жизни. Я всегда чувствую себя всадником, скачу вперед и веду за собой народ. А что, Владимир Владимирович на коне не скачет? Тоже скачет», - сказал Бердымухамедов.



Все интервью проходило на фоне массовки, скандировавшей «Аркадага шохрат!» (Слава Аркадагу!). Как заявил президент, показывая на студентов из массовки: «Этот национальный колорит, который вы видите, вы наверное думаете, что мы их заставляем так? Это они хотят! Они заканчивают высшее учебное заведение, находят свое место в жизни и это уже их дело».