МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» уже пятый год подряд проводит специализированную акцию «Зардолу» для поддержки местных производителей.

С целью развития садоводства и поддержки дехкан «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» пятый год подряд запустила специализированную акцию «Зардолу». Акция рассчитана на целевое финансирование дехкан, которые занимаются выращиванием, переработкой и экспортом абрикосов, как в свежем, так и сушеном виде.

Акция пройдет в Аштском, Канибадамском, Исфаринском и Б.Гафуровском районах Согдийской области, где выращивание и сушка абрикоса является основным родом бизнеса местного населения.

Также с доступными кредитами в рамках этой акции все желающие могут осуществить оптовую закупку урожая абрикосовых садов.

Размер кредита в рамках акции может достигать до 50000 сомони, который можно получить в течение 24 часов под относительно низкие проценты.

Более подробно можете узнать по номеру 1122.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.